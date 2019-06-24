2019/06/24 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعد قرا، وهو من الطائفة الدرزية، من المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي لم يتضح حتى الآن ما إذا كان س

بغداد اليوم _ متابعة

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على إيران، تستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال ترامب أثناء توقيعه العقوبات الجديدة على إيران، إن "العقوبات تأتي ردا على إسقاط الطائرة المسيرة الأمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخزانة الأميركية: العقوبات الجديدة على إيران ستطال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخزانة الأميركية: العقوبات الجديدة على إيران ستطال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).