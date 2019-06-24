الخربيط يعلن قبول كتلته بعدم تمرير مرشحته لوزارة التربية

2019/06/24 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلن النائب عن اتحاد القوى عبد الله الخربيط، اليوم الاثنين، قبول الاتحاد بالنتيجة التي الـ اليها تصويت البرلمان، بعدم تمرير مرشحة المشروع العربي لوزارة التربية.وقال الخربيط في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “مرشحة المشروع العربي لم تمرر، ونامل ان تترشح محلها شخصية افضل وان تكون ذو كفاءة اعلى ومن كتلة تحظى بقبول ...

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