الامم المتحدة تطالب بغداد ودمشق بحسم مصير 55 ألف داعشي عبر خيارين

2019/06/24 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالبت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بتوفير محاكمات عادلة، أو إطلاق سراح 55 ألفاً من عصابات داعش الارهابية، وبينهم أجانب، وأفراد أسرهم المحتجزين في العراق وسوريا، وذلك خلالها افتتاحها دورة لمجلس حقوق الإنسان، تستمر ثلاثة أسابيع، في مدينة جنيف السويسرية.وقالت باشليه، إنه يتعين على الدول “تحمل مسؤولية مواطنيها”، وألا ...

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