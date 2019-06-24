دونالد ترامب للدول المستوردة للنفط الخليجي: “إحموا أنفسكم”

2019/06/24 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ن على الدول التي تستورد النفط من منطقة الخليج، كالصين واليابان، حماية شحنات النفط التي تشتريها من دول المنطقة، .وقال ترامب في تغريدة له : إن الأهداف الأمريكية فيما يخص إيران تتلخص في “منعها من حيازة أسلحة نووية ومنعها من تبني الإرهاب”.وقال إن الولايات المتحدة أصبحت الآن أكبر […]

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