ترامب يصدر مرسوما بعقوبات جديدة على ايران

2019/06/24 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مرسوما بعقوبات جديدة على ايران.

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