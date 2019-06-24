الحشد الشعبي يقتل عددا من الدواعش في الصحراء الغربية للانبار

2019/06/24 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، عددا من عناصر تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية غربي الانبار .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان قوة من عمليات الانبار للحشد في قاطع القائم شرعت يواجب امني لاستهداف اوكار داعش في الصحراء الغربية، مبينا ان العملية اسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم وتدمير سياره

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