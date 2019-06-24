الانبار توضح حقيقة نفوق عدد من الاغنام في المناطق الغربية

2019/06/24 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..أوضح مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار، شرحبيل العبيدي، الاثنين، أسباب التي أدت الى نفوق عدد من الاغنام في المناطق الغربية.وقال العبيدي لـ /المعلومة/ إن “منطقة الكصيريات التابعة لناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، شهدت اصابة نحو 100 من قطيع من الأغنام بمرض نتيجة تناول نبات (الحليان) وهو نبات يشبه نبتة الحنطة […]

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