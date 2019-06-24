من جانبه، أشاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بالمساعدات الأمريكية في الفترات الصعبة وأكد على العلاقات الثنائية، وقيم عالياً زيارة وفد الغرفة التجارية الأمريكية لإقليم كوردستان وتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كوردستان.
واكد بارزاني أن الشركات الأمريكية تستطيع الاستفادة من إقليم كوردستان كبوابة للوصول إلى عموم العراق، كما عرض نبذة عن زيارته الأخيرة إلى بغداد، وأعرب عن الاستعداد لحل مشاكل أربيل – بغداد على أساس الدستور.
وفي جانب آخر من الاجتماع الذي جرى ظهر اليوم الاثنين في أربيل، تم بحث آخر خطوات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان، وتهديدات داعش، والتنسيق بين التحالف الدولي وأربيل وبغداد، وأحوال النازحين والتمهيد لعودتهم إلى ديارهم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اقليم كوردستان يعرض على الشركات الامريكية أمراً للوصول الى عموم العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اقليم كوردستان يعرض على الشركات الامريكية أمراً للوصول الى عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).