رئيس اقليم كوردستان يعرض على الشركات الامريكية أمراً للوصول الى عموم العراق

2019/06/24 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تيولر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران أندرو بيك، اليوم الاثنين، ووفد مرافق لهما، على العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان في كافة المجالات، كما عبروا عن ارتياحهم للتقدم الذي تشهده علاقات أربيل – بغداد وعن استعداد بلادهم لتقديم كل المساعدة في سبيل حل المشاكل من خلال الحوار.

من جانبه، أشاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بالمساعدات الأمريكية في الفترات الصعبة وأكد على العلاقات الثنائية، وقيم عالياً زيارة وفد الغرفة التجارية الأمريكية لإقليم كوردستان وتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كوردستان.

واكد بارزاني أن الشركات الأمريكية تستطيع الاستفادة من إقليم كوردستان كبوابة للوصول إلى عموم العراق، كما عرض نبذة عن زيارته الأخيرة إلى بغداد، وأعرب عن الاستعداد لحل مشاكل أربيل – بغداد على أساس الدستور.

وفي جانب آخر من الاجتماع الذي جرى ظهر اليوم الاثنين في أربيل، تم بحث آخر خطوات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان، وتهديدات داعش، والتنسيق بين التحالف الدولي وأربيل وبغداد، وأحوال النازحين والتمهيد لعودتهم إلى ديارهم.

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