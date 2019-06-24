وجيه عباس لـ

2019/06/24 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية وجيه عباس ان "قانون الخدمة المدنية الاتحادية من القوانين الجائرة

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