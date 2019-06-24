تحطم طائرتين للجيش الالماني بعد اصطدامهما في الجو

2019/06/24 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرتان حربيتان من نوع يوروفايتر تابعتين للجيش الالماني بعد اصطدامهما ببعض في الجو في شمال البلاد.

وأوضح متحدث عسكري الماني اليوم الاثنين أن الطيارين تمكنا

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