بغداد .. فتح سبعة شوارع في الدورة والزعفرانية

2019/06/24 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الأمانة في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "بلدية الكرادة ومكتب امين بغداد قاموا، اليوم، برفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة ( 28 ، 50 ، 52 ، 73 ) ضمن المحلة 964 في الزعفرانية".وأضافت الأمانة، أن "بلدية الدورة قامت بدورها بحملة لرفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة 18 ، 22 ، 24 ضمن المحلة 826"، مشيرة الى أن "عملية رفع الكتل وفتح الازقة تمت بالتنسيق مع القوات الامنية وبعد استحصال الموافقات اللازمة لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الأزقة المغلق أغلبها منذ سنة 2006".انتهى.ص.هـ.ح.

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