2019/06/24 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك المنذرية الحدودي في محافظة ديالى اليوم الأثنين عن أعادة أصدار ارسالية سيراميك فشلت بالفحوصات المختبرية .وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان وتلقته وكالة صدى ان جهاز التقييس والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات اللازمة على الأرسالية وظهر عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بعدها قام مركز كمرك المنذرية بتشكيل لجنة مشتركة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:أعادة أصدار ارسالية سيراميك فاشلة بالفحوصات في منفذ المنذرية الحدودي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك:أعادة أصدار ارسالية سيراميك فاشلة بالفحوصات في منفذ المنذرية الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك:أعادة أصدار ارسالية سيراميك فاشلة بالفحوصات في منفذ المنذرية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).