2019/06/24 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الكمركية في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بالعاصمة بغداد اليوم الأثنين عن اتلافها لشحنة ادوية بيطرية مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد .وأكدت الهيئة العامة للكمارك في بيان وتلقته وكالة صدى” أن عملية الأتلاف تمت وفقا لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وبأشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:اتلاف ادوية بيطرية في مديرية كمرك المنطقة الوسطى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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