مجلس كربلاء: يوم غد المحكمة الاتحادية تتسلم لائحة الدفاع عن المحافظ المقال

2019/06/24 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، تحديد يوم غد موعد لتسلم لائحة الدفاع عن محافظ كربلاء المقال عقيل الطريحي، مبينا ان المدة القانونية للنظر بالطعن تنتهي في الثاني من تموز المقبل.وقال عضو المجلس زهير احمد في تصريح، ان "المحكمة الإدارية مستمرة بإجراءات النظر بالطعن المقدم من قبل المحافظ المقال عقيل الطريحي".

وأضاف، أن "المجلس لم يفتح باب الترشيح لحين حسم الأمر من قبل المحكمة الإدارية والطريحي باق في منصبه لتسيير الإعمال لحسن قرار الحسم".

وأوضح، انه "تم تحديد يوم غد موعد لتسلم المحكمة لائحة الدفاع عن المحافظ المقال ليتم بعدها تحديد جلسة النطق بالحكم، مبينا ان المدة القانونية المحددة للنظر بالحكم تنتهي في الثاني من تموز المقبل".

يذكر ان مجلس محافظة كربلاء صوت، الخميس 23/5/2019، على إقالة المحافظ عقيل الطريحي بالأغلبية وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي.



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