2019/06/24 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية ليوم غد على مقترح قانون اعادة المفصولين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.وتضمن الجدول جملة من المشاريع من بينها التصويت على منح التراخيص الامنية و مشروع تعديل قانون نقابة الجيولجيين و مشروع تنظيم علاوي بيع الفواكه والخضر ومشاريع اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. البرلمان يصوت غدا على اعادة منتسبي الداخلية والدفاع) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. البرلمان يصوت غدا على اعادة منتسبي الداخلية والدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).