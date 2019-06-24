عملية عسكرية تخلف دواعش قتلى في الانبار

2019/06/24 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ قتلت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، عددا من عناصر تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية غربي الانبار .وقال الحشد في بيان، ان قوة من عمليات الانبار للحشد في قاطع القائم شرعت يواجب امني لاستهداف اوكار داعش في الصحراء الغربية، مبينا ان العملية اسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم وتدمير سياره (بيك أب) […]

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