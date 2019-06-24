القانونية النيابية: قانون الانتخابات لن يعرض للتصويت خلال الفصل التشريعي الحالي

2019/06/24 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… استبعدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، تمرير قانون الانتخابات خلال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، عازية ذلك إلى عدم اتفاق الكتل السياسية على عدد من فقرت القانون.وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الكتل السياسية لم تتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن بعض فقرات قانون الانتخابات، فضلا […]

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