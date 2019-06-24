السهيل يقر بعدم إمكانية الغاء نظام التطبيقي والاحيائي في الدراسة الاعدادية خلال السنة المقبلة

2019/06/24 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد وزير التربية وكالة قصي السهيل ، الاثنين، ان الغاء نظام التطبيقي والاحيائي لا يمكن تطبيقه خلال السنة الدراسية المقبلة على الرغم من تصويت مجلس النواب العراقي على الغائه .وقال السهيل في بيان تابعته “يس عراق” ،”تم النقاش مع لجنة التربية والتعليم النيابية حول الغاء نظام التطبيقي والاحيائي في الدراسة الاعدادية […]

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