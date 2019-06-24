2019/06/24 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد الشعبي ينفذ عملية لتأمين 120 كم من الحدود مع سوريا

اعلن الحشد الشعبي، عن تنفيذ عملية أمنية لتأمين مئة وعشرين كيلو

متر من الحدود مع سوريا.

الحشد اوضح في بيان إن قيادة الانبار للحشد الشعبي اللواء

التاسع عشر نفذ عملية امنية لتأمين الحدود مع سوريا على طول مئة

وعشرين كيلو متر.واضاف ان قوات الحشد انتشرت في المساحة المستهدفة

في العملية وبضمنها مناطق وادي صواب وقرية صويب والبو خليفة.

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