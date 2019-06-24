2019/06/24 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، القبض على قيادي في عصابات داعش وسط كركوك.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بجهود متميزة ومتابعة ميدانية، تمكنت قيادة العمليات الخاصة الثانية/فوج مكافحة ارهاب كركوك احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على “قيادي في عصابات داعش الإرهابية”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على قيادي بداعش وسط كركوك وكالة خطوة برس.

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