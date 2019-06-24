حملة توعوية لمخاطر مرض الحمى النزفية في بغداد

2019/06/24 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت مديرية زراعة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، حملة تعريفية عن مخاطر الإصابة بمرض الحمى النزفية بغية الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج المحلي في المحافظة.

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