2019/06/24 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقصف جوي.. مقتل خمسة دواعش غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقصف جوي.. مقتل خمسة دواعش غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).