خلية الإعلام الأمني: مقتل 5 إرهابيين من داعش بين قضائي الرطبة والقائم

2019/06/24 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، مقتل 5 إرهابيين من عناصر داعش، شمال شرقي عكاشات.

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