2019/06/24 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -uYEqL53MMY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان | ينهي جدل الوزارات الشاغرة ويستكمل التشكيلة الحكومية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان | ينهي جدل الوزارات الشاغرة ويستكمل التشكيلة الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).