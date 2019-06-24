صور.. الاكاديمي فرهاد بيربال يقتحم بسيارته مديرية تربية اربيل

2019/06/24 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم الكاتب والاستاذ الجامعي فرهاد بيربال، اليوم الاثنين، على اقتحام استعلامات المديرية العامة لتربية اربيل باقليم كوردستان بسيارته الشخصية.

ووفقا لمصادر مطلعة وشهود عيان فان العملية اسفرت عن الحاق اضرار مادية بغرفة الاستعلامات والبوابة الرئيسة للمديرية.

وبعد انقطاعه عن الجامعة قام فرهاد بيربال بعدد من التصرفات غير المتوقعة، وكل مرة يقوم فيها بالتعبير عن موقفه بشكل مختلف بشأن تلك الحوادث.

ولم يتم التعرف لحد الان على ردود افعال الجهات المعنية ولم تصرح وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان باي شيء بهذا الصدد.

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