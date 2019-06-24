2019/06/24 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن اعتقال متهم بحيازة اقراص مخدرة بالجرم المشهود شمالي الحلة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز سيطرة الشهيد سلام شنون (النيل) القت القبض على متهم بالجرم المشهود بحوزته عدد من الاقراص المخدرة، اثناء تفتيش العجلات والاشخاص”.واضافت أن “المفارز تحفظت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بحيازة اقراص مخدرة شمالي الحلة وكالة خطوة برس.

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