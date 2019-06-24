بلجيكا تعتقل رجلا يشتبه بتخطيطه لهجوم على السفارة الأميركية

2019/06/24 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتقلت السلطات البلجيكية رجلا يشتبه في أنه كان يخطط لهجوم على السفارة الأميركية في بروكسل، بحسب ما أفاد مكتب المدعي الفدرالي الاثنين.والسبت اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الفدرالية رجلا عقب “مجموعة مؤشرات تثير مخاوف من هجوم يستهدف السفارة الأميركية”.وقال المكتب إن “المشتبه به اعتقل لعلاقته بمحاولة الهجوم المفترضة في

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