مصدر في ديالى . الشروع بفتح مسار جديد لطريق زراعي لمواجهة داعش

2019/06/24 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت الهندسة العسكرية في عمليات ديالى بشق طريق زراعي شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني لمراسل وكالة وطن للانباء ان الهندسة العسكرية باشرت بشق طريق زراعي يمتد من نهر خريسان الى نهر ديالى وبمسافة / 2 / كم لمواجهة مخاطر تسلل داعش من بساتين المخيسة الى بساتين أبو كرمة ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة […]

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