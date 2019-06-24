2019/06/24 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السيد رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الاستاذ الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي مع معالي وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي سبل دعم الجامعة من ناحية ادراجها في المشاريع الاستثمارية المقبلة ، جاء ذلك خلال زيارة الكعبي والوفد المرافق له الى معالي الوزير في وزارة التخطيط ، وقدم الدليمي تهانيه وتبريكاته الى الكعبي بمناسبة تسنمه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز يبحث مع معالي وزير التخطيط دعم الجامعة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز يبحث مع معالي وزير التخطيط دعم الجامعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).