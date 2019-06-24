2019/06/24 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الاثنين، اعتقال مطلوب بقضية سطو مسلح على دار في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع، وبعد جمع المعلومات والتحري، تمكنت من القاء القبض على المتهم (س.ح.غ) والمطلوب بقضية السطو المسلح على دار وسرقة مبلغ من المال قدره

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مطلوب بقضية سطو مسلح على دار في بغداد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مطلوب بقضية سطو مسلح على دار في بغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مطلوب بقضية سطو مسلح على دار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).