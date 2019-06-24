تعرف على أكثر الحضارات الغارقة تحت الماء

2019/06/24 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء الآثار الكثير من الحضارات الغارقة والمفقودة على مر السنين، ما دفعهم لتكثيف البحث عن ماهيتها وأصلها.وكشفت صحيفة “ذي صن” عن بعض أشهر الحضارات الأسطورية هذه، وهي: – مملكة ويلز تحت الماء ظهرت غابة غامضة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، على شاطئ ويلز بعد هبوب عاصفة برية.ودُفنت مجموعة جذوع […]

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