الأمم المتحدة تدعو لحل مشكلة 29 ألف من

2019/06/24 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن وجود 55 ألف معتقل من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي في سوريا والعراق، بينهم أجانب....

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