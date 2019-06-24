امريكا تعلن قرب تشكيل

2019/06/24 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

كشف المبعوث الامريكي الخاص حول شؤون ايران برايان هوك، اليوم الاثنين، انه بصدد انهاء محادثات مع حلفاء ا...

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