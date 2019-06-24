الكشف عن سبب نفوق الماشية في الانبار

2019/06/24 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]أوضح مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار، شرحبيل العبيدي، الاثنين، أسباب التي أدت الى نفوق عدد من الاغنام في المناطق الغربية.

وقال العبيدي لـ /المعلومة/ إن “منطقة الكصيريات التابعة لناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، شهدت اصابة نحو 100 من قطيع من الأغنام بمرض نتيجة تناول نبات (الحليان) وهو نبات يشبه نبتة الحنطة الا انه يقتل الاغنام عندما تتناوله وهي بحالة عطش شديد”.واضاف، أن “مفرزة من بيطرة المدينة وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من انقاذ نحو 60 منها”، مبينا أن “المرض تسبب بنفوق 40 من الاغنام ومازالت المفرزة المخصصة تعمل بجهود كبيرة من اجل السيطرة على المرض الذي اعتبرته حالة طبيعة”.

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