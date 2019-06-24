فريق غوص ينتشل جثة شاب فيتعرض لاعتداء من ذويه في الديوانية

2019/06/24 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الديوانية-اين]تعرض فريق وحدة الغوص التابع الى قسم الشرطة النهرية في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، الى الاعتداء من ذوي غريق بعد انتشال جثته من نهر السنية.

وبحسب بيان لقيادة الشرطة، تلقت [اين] نسخة منه، ان" الفريق وبامرة المقدم الغواص إسماعيل لفتة ماضي وعدد من المنتسبين تمكن من إنتشال جثة غريق من نهر السنية يبلغ من العمر 14 عاما من سكنة منطقة حي ال بوخنيفس في السنية حينما كان برفقة عدد من أصدقائه يسبحون عائدين من الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط".وأضاف" حيث تم التجاوز والتعدي على فريق الغوص من قبل ذوي الفقيد مقابل باب مركز الشرطة، ولو لا تدخل بعض الناس الخيرين نحن نشعر بما نالهم من الحزن لكن في المقابل لا نسمح بأي شكل من الأشكال بالتعدي والتجاوز على فريق وحدة الغوص لما يبذلونه من جهد كبير من مشقة وخطورة في العمل".ودعا المواطنين الى" عدم السباحة في الانهر لعدم معرفة السباح التعامل فيها وعدم ضمان سلامته مع خبرته".

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