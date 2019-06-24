مقتل 5 عناصر من داعش بضربة جوية غرب الانبار

2019/06/24 | 21:03

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في محافظة الانبار.

وقالت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، تم قتل ٥ إرهابيين من عناصر تنظيم داعش".

وأضافت ان "العملية نفذت بعد ملاحقة عجلتهم من قبل طيران التحالف الدولي وتدميرها شمال شرقي منطقة عكاشات الواقعة بين قضائي الرطبة والقائم بمحافظة الانبار".

بغداد اليوم - ديالى

أكد اهالي قرية في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، شروع الهندسة العسكرية في تنفيذ ما اسموه بـ"خط النار"، شمال شرق المحافظة.

وقال مختار قرية ابو كرمة (25كم شمال شرق بعقوبة) جمعة قاسم الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، ضبط سيارة مسروقة بعد 24 ساعة على سرقتها جنوب مدينة الناصرية، والقاء القبض على المتهم بسرقتها.

وقال إعلام القيادة في بيان، إن "شعبة مكافحة اجرام ذي قار تمكنت من ضبط سيارة تا

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مجلس محافظة ديالى، اليوم الاثنين، قرب حسم ملف طرق الموت داخل المحافظة، وذلك بعد ارتفاع معدل ضحاياها لـ"7 أضعاف" عن ضحايا التنظيمات الإرهابية.

وقال رئيس المجلس، علي الدايني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &q

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