نائب يكشف صفقة فساد في محطة كهرباء بمحافظة ميسان

2019/06/24 | 21:04

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشف النائب عن تحالف سائرون محمود أديب الكعبي عن صفقة فساد بمبلغ ( ٢٧ مليار دينار عراقي ) في محطة كهرباء الكحلاء الغازية بمحافظة ميسان.

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي ان ٢٧ مليار دينار عراقي هي صفقة فساد كانت لمحطة كهرباء الكحلاء الغازية، وتتضمن شراء ثلاث محركات توربينية نوع GG4C-1 مع اعمال النصب والمواد الاحتياطية ، وتم احالتها بعهدة شركة التقنيات الصناعية TSI ، منوها الى ان العقد يتضمن صيانة وادامة محطة الكهرباء الغازية، وان العروض الفنية والكلفة التخمينية للمشروع هي ( ٩،٩٧٥،٠٠٠ ) تسعة مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف دولار اي ما يقارب ١٢ مليار دينار عراقي.

واضاف تم الاتفاق بين مدير المحطة واحد وكلاء الوزير وبعض موظفي المحطة لتمرير هذه الصفقة ، عبر تمرير كل العروض الفنية التي تؤكد مبلغ الصيانة هو ١٢ مليار دينار وتم التوجيه من وكيل الوزير على ان يحال لاحدى الشركات المتفق عليها

واوضح انه عرض الموضوع شخصيا على الوزير والمفتش العام، ولقي التعاون من قبلهم وتم التوصية بأيقاف إجراءات التعاقد والتحقيق بالموضوع.

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