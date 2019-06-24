مسعود يحضر نهائي كأس العالم للسيدات في فرنسا

2019/06/24 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية يرد الدين للزوراء ويظفر بنقاط الكلاسيكو بغداد ـ الصباح الجديد: وجهت دعوة رسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم لحضور مباراة نهائي كاس العالم لسيدات الجارية احداثها في العاصمة الفرنسية باريس.وقال امين سر الاتحاد صباح رضا ان « الاتحاد تسلم أول أمس دعوة رسمية من رئيس اتحاد اللعبة جياني انفانتينو موجهة لرئيس الاتحاد عبد ...

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