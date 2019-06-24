العراق وتونس يوقعان مذكرة تفاهم شبابي رياضي

2019/06/24 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام الشباب والرياضة وقع وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض مذكرة تفاهم مع وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية سنية بن الشيخ تضمنت بنود عدة وأبرز ما جاء فيها الآتي: أولاً: الجانب الشبابي : يتضمن التبادل في قضايا الشباب وبحوثهم ودراستهم وكل ما يتعلق في هذا الجانب فضلا عن تبادل الخبرات والوفود .ثانياً: الجانب الرياضي ...

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