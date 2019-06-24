2019/06/24 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات: تشارك الملاكات التدريبية العاملة في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للملاكمة التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، في الدورة التدريبية الدولية لنيل التصنيف الثالث تدريبياً ( one star ) التي يقيمها الاتحاد العراقي للملاكمة على قاعة المحاضرات في المركز الوطني لكرة الطائرة ، للمدة من الثامن عشر من ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز الوطني للملاكمة يشارك في دورة التصنيف STAR/1) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركز الوطني للملاكمة يشارك في دورة التصنيف STAR/1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).