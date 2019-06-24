2019/06/24 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر ماذا بعد الهزيمة في استنبول :================في الخمس سنوات الأخيرة جرت في تركيا عدة أحداث ذات طابع دراماتيكي ، تغيير الدستور بما يمكّن أردوغان من كل مفاصل السلطة ويمنحه الحق في المنع والمصادرة وإغلاق المجال السياسي ، ثم المسرحية الهزلية التي أتاحت لأردوغان التخلص من كل ما هو مشتبه فيه كخصم له ، ثم أخيرا مسألة إعادة انتخابات استنبول.هذه الأحداث وغيرها مما تمحور منها حول التمكن من السلط......

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