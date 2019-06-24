الإطاحة بقيادي في داعش وسط كركوك

2019/06/24 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اطاحت القوات الامنية بقيادي ينتمي لعصابات داعش الارهابية وسط مدينة كركوك.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ان “بجهود متميزة ومتابعة ميدانية، تمكنت قيادة العمليات الخاصة الثانية/فوج مكافحة ارهاب كركوك احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على “قيادي في عصابات داعش الإرهابية” في منطقة حي الوحدة وسط محافظة كركوك، […]

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