التربية تؤكد عدم الغاء النظام التطبيقي والاحيائي للسنة الدراسية القادمة

2019/06/24 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، البوم الاثنين، ان نظام التطبيقي والاحيائي للدراسة الاعدادية لا يمكن الغاءه خلال السنة الدراسية القادمة على الرغم من تصويت مجلس النواب على الغاءه.وقال وزير التربية قصي السهيل في تصريح، انه "تم النقاش مع لجنة التربية والتعليم النيابية حول الغاء نظام التطبيقي والاحيائي في الدراسة الاعدادية وتوصلنا الى قرار، بان نظام التطبيقي والاحيائي لا يمكن الغاءه خلال السنة الدراسية القادمة، على الرغم من تصويت مجلس النواب على الغاءه".

وأضاف، ان "قرار مجلس النواب غير كافِ ويحتاج الى تصويت مجلس الوزراء ايضاً وسيتم عمل دراسة حول الموضوع بكل جوانبه والامور المترتبة على الغاءه".

وتابع، ان "تم تشخيص المناهج العلمية التي اتسمت بالصعوبة في كافة المراحل الدراسية، فلا يمكن الرجوع بالجانب العلمي للمنهاج الدراسي إضافة الجانب الخدمي المتردي، وانما بحاجة الى الارتقاء بالجانب الخدمي لكي يتوازى مع المنهاج".



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