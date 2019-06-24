صحة البصرة تعلن نجاح عملية رفع ورم “عجائبي” من طفلة (صور)

2019/06/24 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الاثنين، نجاح عملية

رفع ورم “عجائبي” في مستشفى الطفل التخصصي، لطفلة تبلغ من العمر 4 أيام.

وذكرت دائرة صحة البصرة، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه ، أن “علي العيداني اختصاص جراحة الأطفال وحديثي الولادة،

وطبيب التخدير معن زيدان ومساعده والكادر التمريضي، نجحوا بعملية رفع ورم عجائبي في

مستشفى الطفل التخصصي، لطفلة تبلغ من العمر 4 أيام”.

وأضاف البيان، أن “العملية الخاصة والمميزة في مستشفى البصرة التخصصي للأطفال، نجحت بإزالة ورم sacrococcygeal teratomas”، مشيرة إلى أن “هذه العملية تعتبر من العمليات الدقيقة والخاصة ضمن اختصاص جراحة الأطفال”.

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