اعتقال قيادي في تنظيم “داعش” وسط كركوك

2019/06/24 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

اعلنت خلية الإعلام الامني، الاثنين، إعتقال قيادي في تنظيم

“داعش” وسط محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه ” تمكنت قيادة العمليات الخاصة الثانية/ فوج مكافحة ارهاب كركوك احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على قيادي في عصابات داعش الإرهابية”.

واضافت الخلية، أن “القوة اعتقلته في منطقة حي الوحدة

وسط محافظة كركوك، كما ضبطت بحوزته مجموعة من الاسلحة والوثائق المهمة”.

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