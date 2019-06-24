الإعلام الأمني: مقتل 5 عناصر من داعش بضربة جوية غرب الانبار

2019/06/24 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الانبار

أعلنت

خلية الاعلام الأمني، الاثنين، مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في محافظة الانبار.

وقالت

الخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “وفقا لمعلومات استخبارية

دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، تم قتل ٥ إرهابيين من عناصر تنظيم داعش”.

وأضافت

ان “العملية نفذت بعد ملاحقة عجلتهم من قبل طيران التحالف الدولي وتدميرها شمال

شرقي منطقة عكاشات الواقعة بين قضائي الرطبة والقائم بمحافظة الانبار”.

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