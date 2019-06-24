اكتشاف خزان ضخم للمياه العذبة تحت المحيط

2019/06/24 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف الجيولوجيون تحت المياه المالحة في شمال المحيط الأطلسي، طبقة جوفية عملاقة من المياه العذبة، مخفية عن الأنظار قبالة الساحل الأمريكي.وعلى الرغم من أن الحجم الهائل لهذه الكمية الضخمة كان مدهشا، إلا أنه شبه متوقع.فقد ظهرت الملامح الأولى لطبقة المياه الجوفية العذبة في السبعينيات، ولكن حتى الآن، لم يشك أحد في […]

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