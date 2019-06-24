2019/06/24 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت كتلة بدر النيابية، اليوم الاثنين، تاكيدها على دعم خيارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لانجاح برنامجه الحكومي.وقال عضو كتلة بدر النيابية، وليد السهلاني، خلال مؤتمر عقدته الكتلة في مبنى البرلمان بعد انتهاء عملية اختيار الوزراء الجديد، انه” تؤكد كتلة بدر النيابية دعمها للحكومة لإنجاح برنامجها الحكومي بعد التصويت على الوزراء الجدد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدر النيابية تؤكد دعمها لحكومة عبد المهدي وبرنامجها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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