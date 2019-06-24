مسرور بارزاني يوضح آخر تطورات تشكيل حكومة الإقليم

2019/06/24 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مسرور بارزاني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عدم حسم المرشحين للكابينة الحكومية.

وذكر مكتب بارزاني في بيان، على نسخة منه، ان "الانباء التي تتحدث عن حسم اسماء المرشحين للكابينة الحكومية الجديدة، لا تمت للحقيقة بصلة".واضاف انه "لم يتم اعتماد اي أسم لاي مرشح لحد الان،" مشيرا الى ان "تلك الانباء لا تتجاوز التخمينات".وكان مسرور بارزاني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، قد اجرى سلسلة لقاءات خلال الايام الماضية مع الاحزاب الكوردستانية حول تشكيل الحكومة الجديدة ومرشحيها للوزارات.وأمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان للمصادقة عليها.انتهى

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