2019/06/24 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الشباب والرياضة ، اليوم الاثنين، البدء باعمال تسليح الطبقة الاولى تمهيدا للبدء بفتح فقرات جديدة ومتعددة في مشروع ملعب صلاح الدين الدولي سعة 30 الف متفرج .وذكرت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى, إنه” يجري التنسيق مع محافظة صلاح الدين لغرض إيصال الخدمات من ماء ومجاري وكهرباء وطرق الى موقع الملعب الذي يشكل اضافة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب:البدء باعمال تسليح ملعب صلاح الدين الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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